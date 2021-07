Sadie Sink, de 'Stranger Things', estrela 2ª parte de 'Rua do Medo': 'Assustei'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz americana Sadie Sink, 19, conhecida por seu papel como Max Mayfield em "Stranger Things" (Netflix), vai estrelar a segunda parte da sequência de filmes de terror "Rua do Medo", que chegam à Netflix neste mês. O segundo longa da franquia chega à plataforma nesta sexta-feira (9).

"Os filmes têm um elenco maravilhoso e foi muito fácil trabalhar com eles", afirmou a atriz. Sink fará o papel de Ziggy Berman em "Rua do Medo: 1978 - Parte 2". E no terceiro filme da sequência, "1666 - Parte 3", dará vida a Constance, enquanto Berman, na sua versão adulta, será interpretada por Gillian Jacobs.

A trilogia é baseada nos livros do autor americano R.L. Stine que fizeram sucesso nos anos 1990. Leigh Janiak, diretora dos três longas, no entanto, afirma que os filmes trazem uma nova e contemporânea história que usa o mesmo universo.

A estrela de "Stranger Things" contou que não conhecia a história, nem o universo dos livros, antes de entrar no projeto. "Precisavam fazer toda a sinalização [para mim], quando eu li os scripts pela primeira vez", relembra a artista.

Sink conta que seus momentos preferidos aconteceram antes de entrar em cena, de fato. "[Gostei] da parte de desenvolver o personagem, aprender sobre a Ziggy e, claro, foi muito divertido poder entrar em aspectos mais físicos do papel", afirmou a artista em entrevista por videoconferência ao F5.

A parte dois da franquia conta a história dos adolescentes de Shadyside durante as férias de verão, enquanto estão no acampamento Nightwing. Um morador da cidade fictícia é possuído pelo desejo de matar, o que transforma um período de diversão em uma luta pela sobrevivência.

A atriz afirma que quem assistir aos filmes vai se assustar, "eu pelo menos assustei", brinca. A história, no entanto, fica divertida, não apenas assustadora, no decorrer da trama. "Honestamente acredito que qualquer pessoa que não goste muito de filmes de terror pode curtir esses filmes", completou.

Sink aconselha quem não está acostumado a ver filmes de terror a levar lanches, assistir durante o dia, se for possível com alguns amigos e, acima de tudo, ficar esperto para "saber quando abaixar o volume para não se assustar." Ela mesma diz que gosta de filmes de terror "no momento certo".

E, além dos sustos e mistérios que estão presentes tanto na série "Stranger Things", que a tornou conhecida, quando em "Rua do Medo: 1978 - Parte 2", Sink afirma que as personagens Ziggy Berman e Max Mayfield, também têm pontos em comum.

"As duas são muito fortes e têm muita certeza de quem são", afirma, "foi muito legal poder interpretar uma personagem que eu imagino que se daria bem com a Max", completa a artista, que afirmou em entrevista recente ao Collider que levou do filme sua experiência com acrobacias.

Já sobre "Stranger Things", Sink afirma que a quarta temporada está maravilhosa. "O show fica maior a cada ano. Tem sido realmente incrível ver onde eles estão indo com a história. Está realmente incrível este ano. E as apostas são muito maiores. Mais altas do que nunca", afirmou.

O terceiro filme da franquia "Rua do Medo", que se chamará "1666 - Parte 3", será lançado no próximo dia 16. Além de Sink, Maya Hawke, 22, conhecida por interpretar Robin Buckley em "Stranger Things", também integra o elenco da sequência de terror e já aparece na primeira parte.

'RUA DO MEDO: 1978 - PARTE 2'

Quando: 09/7

Onde: Netflix

Classificação: 18 anos

Elenco: Sadie Sink, Emily Rudd, Ryan Simpkins, McCabe Slye, Ted Sutherland, Jordana Spiro, Gillian Jacobs, Kiana Madeira, Benjamin Flores Jr., Ashley Zukerman, Olivia Scott Welch, Chiara Aurelia e Jordyn DiNatale

Produção: Netflix

Direção: Leigh Janiak

Duração: 110 minutos