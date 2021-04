Ryan Reynolds se recusa a contracenar com a ex Scarlett Johansson, diz site

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Ryan Reynolds, 44, disse aos executivos da Marvel que não gostaria de contracenar com Scarlett Johansson, 36, sua ex-mulher, em filmes do grupo. A informação foi divulgada pelo jornalista Daniel Ritchman no site norte-americano Screen Geek.

No universo Marvel, Scarlett Johansson interpreta a personagem Viúva Negra, cujo filme solo está com o lançamento marcado para julho deste ano. Já Ryan Reynolds dá vida a Deadpool, personagem da Marvel que foi adaptado ao cinema pela Fox.

Com a compra da Fox pela Disney, também dona da Marvel, o terceiro filme do personagem passará a integrar o universo dos Vingadores, o que poderia provocar um cruzamento de seus personagens. Os atores, no entanto, não se pronunciaram oficialmente sobre o caso.

Reynolds e Johansson foram casados por três anos, de 2008 a 2011. Desde 2012, Reynolds está casado com a atriz Blake Lively, 33, com quem tem três filhas. Já Johansson se uniu ao comediante Colin Jost, 38, em uma cerimônia íntima no fim do ano passado.

Além de "Viúva Negra", a Marvel também deve lançar até 2023: "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis" e "Os Eternos", além das sequências de "Homem-Aranha - De Volta para Casa", "Thor", "Doutor Estranho", "Pantera Negra", "Capitã Marvel" e "Guardiões da Galáxia".