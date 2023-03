Ruth Carter é a primeira mulher negra a levar dois Oscar, por 'Pantera Negra'

Galeria Veja fotos dos vencedores e da cerimônia do Oscar 2023 Premiação começa com estatuestas para Guilherme Del Toro, por 'Pinóquio', e Ke Huy Kan, por 'Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo' https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1760211195783122-oscar-2023 ***

Neste domingo, ela levou o prêmio de melhor figurino por "Pantera Negra: Wakanda para Sempre". Ela já havia ganhado um Oscar em 2019 pelo figurino do primeiro filme do super-herói da Marvel.

