Russell Crowe revela que vai interpretar Zeus no filme 'Thor: Love and Thunder'

No filme, a personagem de Natalie Portman, a astrofísica Jane Foster, assume o manto de Thor após se transformar em uma versão feminina do deus nórdico. Na Comic Con de 2019, o diretor da Marvel, Kevin Feige, já tinha adiantado que a personagem dela pegaria o martelo do Thor e se transformar na Deusa do Trovão.

'Thor: Love and Thunder' é filmado em Sydney (Austrália), onde Russell mora, e deve estrear em maio de 2022 nos cinemas. A produção australiana foi possível por meio de um incentivo de US$ 24 milhões oferecido pelo governo.

'Thor 4' terá a volta de Chris Hemsworth como o herói do filme e Christian Bale como o vilão Gorr. Outros artistas confirmados no elenco são Natalie Portman (Jane Foster), Tessa Thompson (Valquíria), Jaimie Alexander (Sif), Chris Pratt (Senhor das Estrelas) e Karen Gillan (Nebula).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após muitas especulações, o ator Russell Crowe confirmou nesta quinta-feira (22) que terá um papel no filme 'Thor: Love and Thunder'. Ele vai interpretar Zeus na próxima produção da Marvel, o quarto filme da franquia.

