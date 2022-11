Ruivinha de Marte é a 9ª eliminada de A Fazenda 14

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ruivinha de Marte foi a 9ª roça desta temporada do reality A Fazenda 14 (Record) com 24,58% dos votos, na noite desta quinta-feira (17). Ela disputava a permanência no reality com André Marinho e Bia Miranda

No reality da Record TV, o público vota em quem deseja que permaneça no jogo e o menos votado deixa a competição. André recebeu 35,58% dos votos e Bia ficou com 39,84% da preferência para permanecer no reality.

Ruivinha agradeceu a oportunidade de ter participado do programa e disse que deu o seu máximo. "Dentro do programa eu me podei porque as pessoas ficavam olhando o que a gente fazia para jogar na cara", disse a peoa, que deixou a torcida para Kerline. "De primeira eliminada [no Big Brother Brasil] para vencedora."

André foi o primeiro peão a receber uma nova chance do público de voltar ao jogo. Galisteu disse que a ordem do anúncio dos peões salvos não tinha relação com a votação. Ao ouvir da apresentadora que tinha sido salvo da roça, ele gritou: "Não acredito nisso, obrigado". Ao entrar na sede, o peão continuou gritando: "Eu voltei". Ele foi abraçado pelos amigos Bárbara Borges Iran Malfitano.

Bia foi a segunda peoa salva pelo público. No caminho de volta a fazenda a peoa agradeceu ao público por votar pela sua permanência no jogo. "Obrigada, Brasil. Sou muito grata a vocês", disse. Na sede da fazenda, ela foi recebida aos gritos pelas aliadas Pétala Barreiros e Deolane Bezerra. Moranguinho, que gostava de Ruivinha, teve uma comemoração mais contida.

Após a volta de Bia, Kerline e Bárbara foram para o quarto chorar a eliminação de Ruivinha.