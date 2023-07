Rua Amauri recupera o fôlego após baixa com a chegada de Mercearia Amauri, La Poêle e Imma

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Empanadas argentinas, churrasco americano, passando por uma casa de massas e risotos. Todas essas opções podem ser encontradas no mesmo quarteirão da rua Amauri, no Jardim Europa, na região oeste de São Paulo, bem na divisa com o vizinho Itaim Bibi.

Famoso pelos almoços de negócios e pelo vaivém de executivos, o corredor gastronômico preferido dos "faria limers" sofreu um baque durante a pandemia, mas recuperou as suas forças. No ano passado, com a retomada, abriram por ali o franco-italiano La Poêle e o ibérico Imma. Neste sábado (22), chega mais um, a Mercearia Amauri.

A nova casa vai funcionar no mesmo ponto em que funcionou a Mercearia São Roque, que fechou as portas em março do ano passado. Com novos proprietários, o estabelecimento terá à frente de sua cozinha o chef Luiz Vieira, com passagens por unidades do restaurante Nobu e responsável pela criação dos cardápios dos restaurantes japoneses Kitchin e Aima.

O menu criado para o novo bar-restaurante será no estilo boteco, com petiscos clássicos, além de especialidades feitas na brasa. Entre as opções, coração de pato, torresmo de camarão, milho frito, croqueta de jamón, coxinha de frango e pastel. No cardápio de drinques, os clássicos gim-tônica, cosmopolitan, negroni, rabo de galo e caipirinha, além de outras criações da casa.

"Muita gente ficou órfã da Mercearia São Roque, e a gente quer trazer esses clientes de volta. Mostrar que temos uma casa nova, que é democrática. Vai ser o espaço do happy hour, para juntar amigos, jantar com a namorada, fazer um esquenta pré-balada", diz Isabela Progin, uma das sócias do novo estabelecimento.

O novo empreendimento manterá a fachada tradicional do casarão de esquina existente há pelo menos 40 anos. O ambiente será dividido em dois salões e um parklet externo. A decoração tem cores vivas e um mural interno com pinturas assinadas pela artista plástica Carlota Gasparian. O projeto arquitetônico foi desenvolvido por Bebeto Lima, Marcelo Nogueira e Marisa Solano.

O quarteirão que abriga a Mercearia e os restaurantes Dhomus, La Poêle, Imma, Nice To Meet U Steak House e Empanadas Katita’s é bem residencial. Ali, os estabelecimentos ganham uma cara de extensão das casas, como se os clientes pudessem confraternizar em suas próprias varandas e quintais.

"A gente era cliente da Mercearia São Roque há muitos anos e, um dia, sentados lá, vimos um imóvel e decidimos transformá-lo em um restaurante pequeno, bem intimista, para poucas pessoas. A gente queria ter a mesma sensação de receber amigos em casa", conta Angélica Alves, chef do La Poêle.

De frente para o Mercearia, na rua Emanuel Kant, o bistrô se divide entre as culinárias francesa e italiana e conta com opções de massas e risotos. Além da chef, o espaço é comandado também por Marcio Paschoal, seu marido. Os dois iniciaram sua trajetória gastronômica na pandemia, quando decidiram abrir um restaurante digital especializado em risotos, o Riso Bowls. Dele surgiu a ideia de expandir o negócio e ter um espaço físico

La Poêle, que significa "frigideira" em francês, é dividido em dois ambientes: salão com bar e a varanda externa com vista para a arborizada rua Emanuel Kant. Na decoração inspirada no sul da França, paredes de pedra, paisagismo vertical e uma adega.

Entre as entradas, destaque para a opção de brie empanado com mel e castanha (R$ 50). Como possibilidade de prato principal está a Pasta Al Mare (molho de tomate com frutos do mar: lula, mexilhão, camarão e polvo), por R$ 89. Para a sobremesa, um creme de avelã com sorvete de creme finalizado com macadâmia caramelizada (R$ 36).

Parede a parede com o La Pôele está o Dhomus, restaurante mediterrâneo liderado pelo chef Carlos Vesentini. No menu, o couvert com pão brioche quentinho feito na casa chama a atenção. Entre as opções para compartilhar, estão as vieiras gratinadas, com páprica e limão-siciliano (R$ 78). Já a panna cotta com framboesas (R$ 35) pode ser uma boa opção de sobremesa.

O estabelecimento conta com três ambientes divididos em salão interno, externo e rooftop. O ar praiano da decoração fica por conta das paredes de pedras, dos lustres suspensos e do bar na varanda que lembra um quiosque com ar refinado. No último andar, está o Terraço Dhomus, que funciona de sexta e sábado. Com 35 lugares, o espaço com mesas e ombrelones tem vista para os Jardins.

"A ideia do restaurante nasceu de uma grande vontade minha de trazer uma casa com a identidade e a energia de Mikonos -uma ilha na Grécia supertransada- para São Paulo", conta o idealizador do espaço, Luiz Felipe Bordon.

*

**Mercearia Amauri, nº 35**

Cardápio com petiscos e drinques clássicos, além de especialidades feitas na brasa.

Instagram @merceariamauri

**Dhomus, nº 27**

Restaurante de inspiração mediterrânea comandado pelo chef Carlos Vesentini.

Ter. a qui., das 12h às 16h e das 19h às 23h. Sex e sáb, do meio-dia à meia-noite; dom, do meio-dia às 18h; Instagram @dhomusrestaurante

**Empanadas Katita’s, nº 30**

Empanadas argentinas da mesma família do Nice To Meat U.

Ter a sex, do meio-dia às 15h e das 19h às 22h; sáb, do meio-dia às 17h30 e das 19h às 22h; dom., do meio-dia às 17h; Instagram @empanadaskatitas_itaim

**Nice To Meet U Steak House, nº 40**

Casa de grelhados inspirada nas churrascarias americanas, com faixa de preço entre R$ 166,00 e R$ 245,00.

Ter a sex, do meio-dia às 15h e das 19h às 22h; sáb, do meio-dia às 17h30 e das 19h às 22h; dom., do meio-dia às 17h; Instagram @nicetomeat_u

**Imma**

É o primeiro restaurante do chef Marcelo Giachini, formado na Le Cordon Bleu de Paris. Preços de R$ 44 a R$ 85.

R. Emanuel Kant, 58, Jardim Europa, região oeste; ter. a sex., do meio-dia às 15h e das 19h às 23h; sáb., do meio-dia às 23h; dom., do meio-dia às 16h; Instagram @immarestaurante

**La Poêle**

Restaurante franco-italiano com foco em opções de risotos e massas. Preços variam entre R$ 60 e R$ 89

R. Emanuel Kant, 25, Jardim Europa, região oeste; ter. a qui., do meio-dia às 15h e das 19h às 22h; sex e sáb, do meio-dia às 23h; dom., do meio-dia às 17h. Instagram @lapoelerestaurante