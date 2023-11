Roteirista de 'Vai na Fé' entra em 'Fuzuê' para ajudar a reverter baixa audiência na Globo

Segundo obtidos pela Folha de S.Paulo, na média de todos os capítulos mostrados no mês passado, a trama obteve 19,0 pontos de audiência (cada ponto equivale a 207 mil indivíduos na Grande São Paulo). É o desempenho mais baixo do horário em 109 meses.

Escrita por Gustavo Reiz, "Fuzuê" fechou o mês de outubro com a pior audiência mensal do horário desde o segundo semestre de 2014. A emissora já tomou medidas para estancar a queda.

O convite foi feito pela direção da emissora, que tenta reverter a aceitação ruim da novela. Renata vai atuar especialmente no núcleo musical do folhetim, que envolve Jefinho Sem Vergonha (Micael Dantas) e Selena Chicote (Talita Younan).

