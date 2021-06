Roger, do Ultraje a Rigor, é condenado a pagar R$ 100 mil a Adriana Varejão

A mostra Queermuseu - Cartografias da Diferença na Arte Brasileira estava em cartaz em 2017, no Santander Cultural, em Porto Alegre, e foi cancelada após protestos em redes sociais. A seleção contava com 270 obras que tratavam de questões de gênero e diferença, e o trabalho de Adriana estava entre eles.

"Não se está a desmerecer qualquer crítica à obra em si, uma vez que ao indivíduo é possibilitado o direito de gostar, ou não, da expressão artística retratada na tela exposta, porém há que se ter compromisso ético com a postagem realizada por figura pública à outra pessoa ligada às artes, com nítido propósito difamatório, a fim de que não sejam disseminados o ódio e a intolerância, tal como se deu a conduta do demandado [Roger], que conta com mais de 1 milhão de seguidores no Twitter", escreveu Lima em sua decisão.

A desembargadora Geórgia de Carvalho Lima, relatora do caso, destacou que, após a decisão em primeira instância, Roger realizou outra publicação no Twitter em que volta a ofender Adriana ao comentar a condenação. Ele postou: "Bom, é assim que funciona. Puta nunca é grátis."

