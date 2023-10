Rodrigo Simas acerta com a Globo e será Zé Venâncio em 'Renascer'

Mas agora tudo foi acertado. "Renascer" vai marcar o retorno dele para as novelas da Globo. A última produção do gênero havia sido "Salve-se Quem Puder" (2020-2021).

No mês de setembro, foi noticiado que havia um conflito de agendas entre as partes para a gravação da trama adaptada por Bruno Luperi. Simas tinha outros projetos encaminhados para o ano que vem.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Rodrigo Simas, 31, estará no elenco do remake de "Renascer", cuja estreia na Globo está programada para janeiro de 2024. A Folha apurou que ele assinou o contrato nos últimos dias após resolver algumas pendências com a emissora.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.