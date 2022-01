Rodrigo perde a paciência com Bárbara após ser chamado de 'paranoico'

Bárbara afirmou entender o lado do amigo e disse que não quer ser comparada com ex-BBBs da edição anterior, como Sarah Andrade, Juliette ou Karol Conká. "Quero ser eu", afirmou a modelo.

O clima entre os dois logo amenizou e Rodrigo desabafou para Bárbara. Ele disse que estava se sentindo mal e sozinho porque não via abertura nos colegas da casa para falar sobre jogo. "Quando eu vou falar as pessoas desviam de mim, ninguém quer falar. Na minha vida social não é assim, é porrada", disse.

Eslovênia, que estava presente, interrompeu Bárbara e alertou a amiga. "Se ele se sente mal com isso, não fale". O gerente comercial saiu batendo pé do quarto e poucos minutos depois, a participante foi procurá-lo para se desculpar. Os dois conversaram na área externa da casa.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rodrigo e Bárbara se estranharam na noite desta terça-feira (25). O momento aconteceu após a primeira eliminação do BBB 22 (Globo), que resultou na saída de Luciano com 49,31% dos votos. Em um dos quartos, Bárbara comentava sobre a postura de Rodrigo no jogo quando ele apareceu.

