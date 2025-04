Rodrigo Mussi nega boatos de que teria agredido namorada

O ex-BBB afirmou que sequer esteve em um estabelecimento do tipo nos últimos tempos, sozinho ou acompanhado. "Estou dando risada [dos boatos], a galera é muito doida. É muita mentira! Porque realmente não aconteceu nada disso, zero! Isso não existe. Uma coisa é aumentar, outra é tirar do nada uma história", protestou ele, em entrevista à coluna de Fábia Oliveira no portal Metrópoles.

