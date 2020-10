Rodrigo Moraes detona ex-colegas de A Fazenda 12 no Hora do Faro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O modelo, ator e apresentador Rodrigo Moraes, terceiro eliminado de A Fazenda 12, foi um dos convidados do programa Hora do Faro (Record TV) na tarde deste domingo (4). Ele não deixou por menos e aproveitou a oportunidade para destilar o veneno sobre seus ex-colegas de confinamento.

Durante o quadro "Fala na Cara", o ex-participante classificou os colegas de confinamento com vários adjetivos que alguns participantes consideraram ofensivos ou mentirosos.

Segundo a opinião do Rodrigão, Luiza Ambiel é fofoqueira, manipuladora e falsa; Matheus Carrieri é fofoqueiro, traidor e falso; Mirella é preguiçosa; Stéfany e Rayssa são encrenqueiras e Biel é "dissimulado misturado com debochado".

Rodrigo Faro então invadiu a sede e contou para os participantes os adjetivos atribuídos pelo ex-peão. "Fale por ele", rebateu Luiza, enquanto Matheus reagiu dizendo que é a "opinião dele, e vindo dele, eu esperava essas opiniões."

"Não sou encrenqueira, só luto pelas coisas em que acredito", devolveu Raissa. Já MC Mirella, reclamou da classificação de preguiçosa que recebeu do eliminado. Stéfani tentou tranquilizar a amiga. "Mas gente, é o Rodrigo, quem se importa? É o terceiro eliminado. Estou nem aí", ironizou a ex-De Férias com o Ex.