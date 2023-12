Rodrigo Faro nega proposta da Globo e diz ter renovado com a Record

Faro, que atuou no filme "O Sequestro" interpretando Silvio Santos, também falou sobre os rumores recentes de que estaria em negociações avançadas com a Globo. Ele deixou a emissora em 2007, após 10 anos de casa, e assinou com a Record no ano seguinte. "Não houve nenhum contato. Tive uma história linda na Globo, mas estou muito feliz na Record hoje", destacou.

O apresentador acrescentou que pretende respeitar o contrato com a rede de Edir Macedo até o fim. "Se um dia vier o convite de qualquer outra emissora, seja a Globo, o SBT, a Band ou outra, vou conversar, mas depois que o meu contrato com a Record acabar".

