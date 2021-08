Rodrigo Carelli promete melhor elenco de todos os tempos em A Fazenda 13

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rodrigo Carelli, diretor de reality shows da Record, afirmou que a próxima edição de A Fazenda, a 13ª do formato na emissora paulista, terá nomes fortes e antes considerados impossíveis pela produção do programa. Foi em entrevista ao apresentador Celso Zucatelli no Link Podcast.

"Acho que esse é o melhor elenco que a gente já montou", avaliou. "Estamos em uma época em que os reality shows estão bombando mais do que nunca. As pessoas estão vendo vantagem ou tendo desejo de participar de um reality show mais do que nunca. Então, temos uns nomes que, realmente, a gente achava que nunca ia conseguir, e conseguimos."

Ainda durante o bate-papo, o "Boninho da Record" contou o que ele leva em conta quando vai selecionar os participantes. "[Tem que ter] Coragem, disponibilidade e querer ganhar o prêmio, querer competir para ganhar o prêmio", descreveu.

O diretor também afirmou que jamais participaria de um programa do gênero na frente das câmeras. "Muita gente me pergunta: 'Você participaria de um reality show?'. Eu falo: 'De jeito nenhum!'. Sei exatamente o que significa e, por isso, é tão difícil e merece um prêmio grande de R$ 1,5 milhão, para quem chega na final", afirmou.

Com estreia prevista para setembro, A Fazenda 13 será apresentada por Adriane Galisteu, 48, após a saída de Marcos Mion, 42, que apresentou as três edições anteriores. O reality show contará com 21 participantes e, em princípio, deve durar 94 episódios.

Todo dia, após a edição do reality, Fabiana Oliveira conduzirá uma conversa com convidados e eliminados sobre o programa recém-exibido. A Record News, assim como a Globo faz com o Multishow, abrigará edições diárias sobre A Fazenda, que invadirá outros produtos da grade, como o Hoje em Dia e o Hora do Faro.