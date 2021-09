Rodrigo Bocardi recebe de Ana Maria Braga frango à Kiev ao vivo no Bom Dia SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rodrigo Bocardi recebeu na manhã desta quinta (23), durante a apresentação ao vivo do Bom Dia São Paulo (Globo), o frango à Kiev, prato que tinha sido prometido por Ana Maria Braga no dia anterior, no Mais Você.

Maria, assistente de Ana Maria, entrou no estúdio com a comida. Surpreso, Bocardi também pediu o jaleco usado por Maria. "Estou 'pidão', pedi frango e agora quero o jaleco."

"Não é que Ana Maria cumpriu a promessa", afirmou ele. O jornalista não provou o frango na hora. No fim do telejornal, Bocardi mostrou um vídeo em que come um pedaço do frango à Kiev, e diz que a receita estava melhor que a dele.

"Frango à Kiev de café da manhã. Obrigado, Ana Maria. Delicioso", publicou o apresentador posteriormente no Instagram.

A brincadeira começou na quarta (22) quando Bocardi elogiou o prato após uma chamada exibida na emissora com as atrações daquele dia no Mais Você. Durante o programa, Ana Maria brincou que enviaria o frango até o estúdio do Bom Dia São Paulo.

Nesta quinta (23), a apresentadora falou sobre a surpresa preparada para Bocardi e disse que agora outros profissionais da Globo também querem entrega delivery de pratos preparados no Mais Você.