Rock in Rio termina com Dua Lipa, Ludmilla e tributo a Elza Soares neste domingo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Rock in Rio chega a seu sétimo e último dia neste domingo. Com a britânica Dua Lipa como headliner no palco Mundo, o festival encerra fazendo uma mistura de pop internacional e funk brasileiro.

Depois de passar por São Paulo com um show arrebatador e sensual, Dua Lipa foi a escolhida para finalizar as apresentações do palco principal desta edição do Rock in Rio. Antes dela, aparecem no mesmo palco a rapper Megan Thee Stallion e a cantora Rita Ora.

Mas o evento terá vários shows brasileiríssimos também. Ivete Sangalo abrirá as apresentações do palco Mundo, enquanto o Sunset vai abrigar o show de Ludmilla e uma homenagem a Elza Soares feita por cantoras como Majur, Mart'nália e Gaby Amarantos. No Espaço Favela, a carioca Lexa deve fazer um show que mescla funk e pop.

Veja, a seguir, os destaques do line-up de domingo do Rock in Rio. Saiba também em que locais os shows vão acontecer e a que horas assistir a cada um deles.

Dua Lipa

Voz de megahits como "Don't Start Now", "New Rules" e "Levitating", Dua Lipa leva para o palco Mundo a turnê que apresenta músicas do seu último disco, "Future Nostalgia". Ela deve apresentar também outros sucessos da carreira, como fez em São Paulo na última quinta-feira. Seu show vai ocorrer à 0h10.

Megan Thee Stallion

Um dos nomes mais relevantes e atuais do rap americano, Megan Thee Stallion se apresenta no palco Mundo às 22h20. Ela, que fez sucesso com as músicas "Savage Remix", com Beyoncé, e "WAP", ao lado de Cardi B, deve apresentar também canções do seu último disco, o "Traumazine".

Rita Ora Rita

Ora se apresenta no palco Mundo às 20h10. A artista, que tem só dois discos, deve apresentar canções como "Your Song" e "Girls", uma parceria com Cardi B, Bebe Rexha e Charlie XCX.

Ivete Sangalo

Ivete Sangalo abre as apresentações do palco Mundo no domingo com um show programado para ocorrer às 18h. A baiana deve passear pelos maiores hits da sua carreira.

Palco Sunset

A cantora Ludmilla é o principal destaque do Sunset, com um show às 21h15. Ela, que vem dizendo que gastou um bom dinheiro para montar o show, deve fazer uma apresentação que mescla suas músicas mais recentes, de pagode, com sucessos mais antigos de funk e pop.

Um pouco mais cedo, às 16h55, o Sunset vira palco de uma homenagem à cantora Elza Soares, morta em janeiro. As cantoras Majur, Agnes Nunes, Mart'nália, Gaby Amarantos e Larissa Luz vão relembrar a trajetória de Elza, que se consagrou como uma das maiores artistas do Brasil.

Espaço Favela

Lexa é o destaque do dia no local, com um show que deve mesclar suas canções pop e de funk, como "Sapequinha" e a recente "Cavalgada", com Pabllo Vittar. O show acontece às 20h05.