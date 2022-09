Rock in Rio tem rap e funk no line-up deste sábado com Post Malone e Xamã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Rock in Rio segue neste sábado (2), agora com uma programação cheia de shows de rap e de funk -ritmos que precisaram de tempo para que fossem abraçados de vez pelo festival.

Depois do show roqueiro de Iron Maiden no primeiro dia de evento, quem encabeça o palco principal desta vez é o americano Post Malone, que deve cantar hits como "Circles" e "Rockstar".

Vários dos outros palcos também estarão dominados pelo rap e pelo funk. No Sunset, por exemplo, vão aparecer os rappers L7nnon, Xamã, Criolo, a banda Racionais, e os funkeiros MC Hariel e MC Carol. Os MCs Don Juan e Poze do Rodo também se apresentam em outros locais do festival.

Saiba quais são os principais destaques do segundo dia de Rock in Rio a seguir. Veja também onde acontecerão os shows e a que horas assistir cada um.

POST MALONE

Principal atração do dia, Post Malone é uma das figuras inéditas deste Rock in Rio. O rapper vai levar ao palco Mundo seu trap, um subgênero do rap, que bebe das influências do emo e do pop punk. O clipe de "Circles", um dos seus maiores sucessos, está beirando as 500 milhões de visualizações no YouTube –e deve aparecer na setlist do show, entre canções do seu último disco, "Twelve Carat Toothache". A apresentação vai ocorrer à 0h10.

MARSHMELLO

O DJ americano Marshmello vai ao palco Mundo às 22h20. O produtor coleciona hits e parcerias de sucesso, como "Be Kind", com a cantora Halsey, "Wolves", que tem vocais de Selena Gomez, e "Happier", junto da banda Bastille. O DJ deve subir ao palco com seu capacete branco que tenta imitar marshmallow.

JASON DERULO

Às 20h10, o palco Mundo vai receber o show de Jason Derulo. O cantor americano não é um dos mais populares do cenário atual, mas tem um hit ou outro, como "Swalla", com Nicki Minaj e Ty Dolla $ign, que tocou à exaustão quando foi lançada em 2017 –o clipe da música no YouTube já tem mais que 1 bilhão e meio de visualizações.

ALOK

O Rock in Rio põe mais um DJ no palco Mundo, desta vez um brasileiro. Alok, dono de canções como "Hear Me Now" e "Alive (It Feels Like)", faz um show que deve satisfazer quem gosta de dar pulinhos ao som de música eletrônica. A apresentação ocorre às 18h.

PALCO SUNSET

O rap vai dominar o palco Sunset neste sábado –mas há espaço também para o funk. Às 15h30, o produtor Papatinho se apresenta ao lado do rapper L7nnon, que convidam para o palco os funkeiros MC Hariel e MC Carol.

Pouco mais tarde, às 16h55, é a vez do rapper Xamã, que viralizou no TikTok com a canção "Malvadão 3". O show terá a participação do grupo de rap indígena Brô MC’s.

Criolo também se apresenta no sábado, num show com a cantora Mayra Andrade, às 19h05.

O grupo Racionais, referência no rap nacional, encerra a programação do palco Sunset num show programado para ocorrer às 21h15.

ESPAÇO FAVELA

O cantor PK, que varia entre o rap e o funk, convida o funkeiro MC Don Juan, da música "Eu Vou Carinho Ela Quer Com Força", para um show que vai acontecer às 20h05.

SUPERNOVA

O funk também aparece por aqui. O carioca MC Poze do Rodo, que também faz rap, se apresenta no palco às 18h30.