Rock in Rio: a saga de Yasmin Brunet por uma pulseira para a área ultravip do festival

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Nada como um dia após o outro. Barrada na área ultravip do Rock in Rio na noite deste sábado (10), Yasmin Brunet, 34, cortou um dobrado e conseguiu: a modelo entrou no espaço vipvip dentro do camarote vipão neste domingo (11), último dia de festival. (Trilha sonora aqui: o hino da vitória de Ayrton Senna).

Se na noite anterior Yasmin bufava e bradava que considerava "muita falta de respeito" deixá-la do lado de fora da porta de vidro que separa o joio do trigo no mundo das celebridades dentro do Rock in Rio, desta vez ela fez tudo direitinho. Correu atrás.

Yasmin foi cedinho buscar a pulseira-convite no estande de uma marca patrocinadora, num shopping próximo à Cidade do Rock, posou para fotos, pegou a van com outros convidados e seguiu para o festival. Sempre sorrindo e acenando para os fotógrafos oficiais do camarote, jogo jogado.

Ao chegar lá, olhou fundo nos olhos da funcionária que a havia barrado no dia anterior e tirou onda: "Olha aqui, ó", disse, levantando o bracinho para exibir o tão suado passaporte que levava amarrado no pulso.

Mas o que esse espaço tem de tão especial? Basicamente o conforto e a privacidade que faltam ao vipão, onde celebridades dividem o espaço em condição de igualdade com anônimos e, por isso, têm que lidar com filas, fãs e imprensa.

É um microcosmo do camarote onde há quase 3 mil pessoas. Era lá, entre os vips mais vips que os demais, que estava seu ex, Gabriel Medina -o que levantou suspeitas de que ele pode ter pedido aos promoters para que ela não entrasse. Será?

Vencedora do BBB 20, Thelma Assis, 37, repetiu o enredo de Yasmin. Um dias depois de ser impedida de entrar no vipvip, la estava ela, neste domingo, radiante. "Fiz a tarefa de casa", contou, enumerando os mesmos passos de Yasmin.

As duas, é bom dizer, tiveram autorização para entrar no primeiro dia mesmo. Mas Thelma não quis esperar pela pulseira (ficou mais de meia hora em pé) e foi embora. Yasmin entrou no final.