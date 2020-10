Rock in Rio Lisboa anuncia Ivete Sangalo e Anitta no palco Mundo na edição de 2021

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Rock in Rio anunciou Ivete Sangalo, 48, e Anitta, 27, entre as atrações do festival que acontecerá no próximo ano, em Lisboa. As duas se apresentarão no Palco Mundo nos dias 20 e 27 de junho, respectivamente. O evento estava programado para acontecer neste ano, mas foi adiado devido à pandemia.

Agora, o festival está marcado para dois finais de semana. Nos dias 20 e 21 de junho, estão previstos, além de Ivete, nomes como Black Eyed Peas, Foo Fighers e Liam Gallagher. Já nos dias 26 e 27 de junho, haverá, além de Anitta, Post Malone, Jason Derulo e Duran Duran. Veja a programação completa abaixo.

No próximo ano também haverá o Rock in Rio no Rio de Janeiro. Os shows acontecerão nos dias 24, 25, 26 e 30 de setembro e 1º, 2 e 3 de outubro, na Barra da Tijuca. As atrações ainda não foram divulgadas.

Veja programação do Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa:

Dia 19 de junho

Foo Fighters

The National

Liam Gallagher

Dia 20 de junho

Black Eyed Peas

Ivete Sangalo

David Carreira

Dia 26 de junho

Duran Duran

A-Ha

Xutos e Pontapés

Bush

Dia 27 de junho

Post Malone

Anitta

Jason Derulo

HMB