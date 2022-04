Rock in Rio anuncia Gilberto Gil, Emicida, Luísa Sonza e Marina Sena para shows em 2022

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Rock in Rio anunciou nesta sexta (1º) uma grande homenagem a Gilberto Gil no palco Sunset em 4 de setembro. O artista baiano vai receber membros de sua família no cenário, como Bem Gil, João Gil, Nara Gil, Flor Gil, José Gil, Marcelo Costa, Danilo Andrade, Diogo Gomes e Thiago Queiroz, para uma celebração de seus 80 anos, que vai completar em 26 de junho.

Na mesma data, o festival terá ainda o rapper Emicida com o show de "AmarElo" e convidados ainda não divulgados, além da cantora Luísa Sonza, que vai receber Marina Sena e Matuê.

Adiado por causa da pandemia de Covid-19, o festival, que seria em 2021, teve de ser remarcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022, no Parque Olímpico (zona oeste do Rio), onde é montada a Cidade do Rock.

"Receber Gilberto Gil no Palco Sunset é uma honra, ainda mais se pensarmos na possibilidade do resgate de tantas lembranças incríveis de 1985. Gil esteve conosco na primeira edição, aquela que marcou gerações, e isso não tem preço", diz o diretor do palco Sunset, Zé Ricardo. "Sua trajetória na música é imensa e ele representará o legado de todos os nossos grandes nomes da MPB."

Além do show com a família, a organização indica que Gilberto Gil terá um tributo inédito em tempo integral, em que será homenageado nos sete dias de evento no Sunset, seja com projeções em telão, seja no camarim e backstage.

A venda de ingressos para o público em geral começa em 5 de abril, às 19h, por R$ 625, pelo site ingresso.com. Há pré-venda para membros do Rock in Rio Club e clientes Itaú a até 4 de abril.

Neste ano, o festival inovou e as pulseiras para entrada darão lugar a tíquetes digitais.

PROGRAMAÇÃO ROCK IN RIO 2022

- 2 de setembro

Mundo

Iron Maiden

Dream Theater

Megadeth

Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira

Sunset

​Bullet For My Valentine

Living Colour convida Steve Vai

Metal Allegiance

Black Pantera com Devotos

New Dance Order

2h - 4h Len Faki

0h30 - 2h Renato Ratier Vs Diogo Aciolly

23h - 0h30 Ananda

21h30 - 23h Victoria Engel

20h - 21h30 Valentina Luz

18h30 - 20h Binaryh

17h - 18h30 Flo Masse Vs Craig Ouar

16h - 17h Chang Rodrigues Live

- 3 de setembro

Mundo

Post Malone

Marshmello

Jason Derulo

Alok

Sunset

Racionais MC's

Criolo e Mayra Andrade

Xamã e Brô MC's

Papatinho e L7nnon convidam MC Hariel e MC Carol

New Dance Order

3h - 4h Chris Lorenzo

1h30 - 3h Bhaskar

0h30 - 1h30 Malifoo

23h30 - 0h30 Carola

22h15 - 23h30 Groove Delight

20h45 - 22h15 Kvsh

19h15 - 20h45 Illusionize

18h - 19h15 Victor Lou

17h - 18h Almanac

16h - 17h Fluxzone

- 4 de setembro

Mundo

Justin Bieber

Migos

Demi Lovato

Iza

Sunset

Gilberto Gil e família

Emicida e convidados

Luísa Sonza convida Marina Sena

Matuê

New Dance Order

2h30 - 4h Lost Frequencies

1h - 2h30 Liu

23h15 - 1h Samarah

22h15 - 23h15 Sickick

20h45 - 22h15 Dubdogz

19h15 - 20h45 Cat Dealers

18h - 19h15 Gabe

17h - 18h Ownboss

16h - 17h Maz

- 8 de setembro

Mundo

Guns N' Roses

Offspring

Måneskin

Sunset

Joss Stone

Corinne Bailey Rae

Gloria Groove

Duda Beat

New Dance Order

2h - 4h Adriatique

1h - 2h Zac

0h - 1h Sarah Stenzel

22h30 - 0h Ben Böhmer

21h30 - 22h30 Gui Boratto

20h - 21h30 Du Serena Vs Junior C

18h30 - 20h Leo Janeiro Vs Nepal

17h - 18h30 Marta Supernova

16h - 17h Nu Azeite Live

- 9 de setembro

Mundo

Green Day

Fall Out Boy

Billy Idol

Capital Inicial

Sunset

Avril Lavigne

'1985: A Homenagem' - Ivan Lins, Elba Ramalho, Blitz, Alceu Valença, Pepeu Gomes, Luisa Sonza, Liniker, Agnes Nunes, Xamã e Andreas Kisser

New Dance Order

​2h30 - 4h Neelix

1h30 - 2h30 Blazy

0h - 1h30 Paranormal Attack

22h30 - 0h Vegas

21h30 - 22h30 Rica Amaral

19h - 21h30 Aly & Fila

17h30 - 19h Antdot

16h - 17h30 Meca

- 10 de setembro

Mundo

Coldplay

Bastille

Camila Cabello

Djavan

Sunset

CeeLo Green

New Dance Order

2h30 - 4h Kaskade

1h - 2h30 Jetlag

23h45 - 1h Curol

22h30 - 23h45 Gabriel Boni

21h30 - 22h30 Makj

20h - 21h30 The Fish House

18h30 - 20h Chemical Surf

17h - 18h30 Bruno Be Vs Fancy Inc

16h - 17h Alexiz Bcx

- 11 de setembro

Mundo

Dua Lipa

Megan Thee Stallion

Rita Ora

Ivete Sangalo

Sunset

Ludmilla

Macy Gray

Power! Elza Vive (Alcione, Majur, Agnes Nunes, Caio Prado, Mart’nália, Gaby Amarantos e Larissa Luz)

Liniker convida Luedji Luna

New Dance Order

2h - 4h Anna

0h - 2h Eli Iwasa

22h30 - 0h Blond:Ish

21h - 22h30 Ella De Vuono

19h30 - 21h Anabel Englund

18h - 19h30 Aline Rocha

​16h - 18h Mary Olivetti

ROCK IN RIO 2022

Quando: 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro

Onde: Parque Olímpico (av. Embaixador Abelardo Bueno, 3.401, Barra da Tijuca, zona oeste, Rio de Janeiro)

Quanto: R$ 625 (a partir de 5 de abril para o público geral; até 4 de abril para Rock in Rio Club e cliente Itaú)

Mais informação: rockinrio.com