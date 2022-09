Rock in Rio: 'Amo a Xu, melhor sogra do mundo', diz marido de Sasha

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ex-cantor de música gospel, João Figueiredo, 22, chegou à primeira noite do Rock in Rio apresentando-se como um roqueiro. O marido de Sasha agora é do pop rock.

"É a maneira que encontrei para alcançar mais pessoas", conta. Ele se diz consciente da limitação de seu público caso continuasse cantando para a bolha dos religiosos e, por isso, abriu o leque. "Mas continuo sendo cristão", ressalta.

Cristão e genro de Xuxa, a ex-apresentadora que a cada dia levanta mais bandeiras progressistas, defende minorias e compra brigas com o presidente Jair Bolsonaro. Nada que o faça bater de frente com ela, pelo contrário. "Eu amo a Xu e estou aprendendo muito com ela".

Ele diz admirar o modo como ela se posiciona, "como sabe falar com o seu público sobre tudo aquilo em que ela acredita e defende". João concorda com a sogra, por exemplo, na defesa à causa LGBTQIA+. Diz que, ao contrário do que sua religião prega, não rechaça o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

"Por que alguém iria para o inferno só por causa de sua orientação? A pessoa não escolheu essa realidade", diz. "São todos amados por Deus da mesma forma", finaliza o rapaz, que se define como "bem ansioso" para o próximo dia domingo, dia 4. "Vai ter o Justin Bieber, eu sou muito fã dele".