Rock in Rio acontece pela 1ª vez no período eleitoral e estará sujeito a leis

Em entrevista, Justo prometeu que o Rock in Rio continuará isento. "Nossa forma de fazer política é através do exemplo, da sustentabilidade."

Em maio, o Luis Justo, o CEO do festival, ressaltou que não haverá intervenções em manifestações que possam vir a ocorrer ao longo da programação, sejam elas de artistas ou do público presente.

A organização do evento decidiu que está proibida a presença de candidatos nestas eleições nos palcos do festival, mas isso não quer dizer que artistas e plateia estão proibidos de se expressar politicamente.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Rock in Rio 2022 acontecerá pela primeira vez em seus 37 anos de história em período eleitoral. Com isso, o festival de música, que acontece entre 2 e 11 de setembro, estará sujeito as leis específicas vigentes no período.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.