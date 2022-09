Rock in Rio 2022 esfria clima com show sonolento de Corinne Bailey Rae

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Corinne Bailey Rae apresentou-se no palco Sunset nesta quinta-feira (8) durante o Rock in Rio 2022. Talento a parte, a cantora britânica deu um banho de água fria e calmante na plateia.

O line-up do Sunset era exclusivamente feminino nesta quinta. O dia começou com um show animado de Duda Beat, seguido por uma apresentação bem agitada e com vários covers de Gloria Groove. Depois, Corinne entrou para acalmar todos os ânimos com seu blues. Infelizmente, em um festival, isso não é o que o público espera.

Embora a cantora e toda a banda apresentem-se bem empolgados, a música não reflete animação. É daquelas soul music gostosas de se ouvir sentado em uma mesa, aproveitando uma luz fraca de velas do clima intimista. Mas o público do Rock in Rio estava de pé, apertado, suado depois de dançar bastante nos shows anteriores. Não no clima de soul.

Corinne tentou animar. Dançou, pulou, até tocou um pouco de guitarra e um pandeiro. (Esse último foi um dos únicos momentos que existiu uma grande reação da plateia, feliz em vez um instrumento associado à animação no Brasil). Mas, quando a câmera cortava para o público, muitos apareciam parados, o rosto sem expressão, talvez pensando quando vão poder dançar de novo.

O pessoal só levantou as centenas de milhares de celulares para gravar e cantou junto durante "Put Your Records On". Mas um hit não é suficiente para sustentar um show gigantesco.

Apesar disso, vale destacar o talento de Corinne. Ela tem uma voz ótima, e uma presença de palco enorme. Apresenta uma simpatia que, no lugar certo, envolveria completamente o público na apresentação. Foi um show ótimo, mas no lugar errado.