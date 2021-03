Rock in Rio 2021 é adiado para 2022 por causa da pandemia de Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Rock in Rio anunciou nesta quinta (4) o adiamento do evento na capital fluminense por causa da pandemia de Covid-19. O festival foi remarcado para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022 na Cidade do Rock, montada no Parque Olímpico (zona oeste do Rio).

Inicialmente, o evento seria realizado em 24, 25, 26 e 30 de setembro e 1º, 2 e 3 de outubro de 2021.

O movimento acompanha a situação de piora que o Brasil vive com o coronavírus. Com dias de recorde de mortes pela doença e UTIs lotadas pelo país, a capital fluminense decretou toque de recolher e restringiu o horário de funcionamento do que não for essencial.

Nesta quinta, também foi confirmado o adiamento da versão do festival em Lisboa, que passou para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022.

Segundo a organização, as mudanças foram baseadas nas indefinições do cenário mundial da pandemia de Covid-19 e no fato de que a esta altura do ano já começariam a montar o festival in loco, em ambas as praças.

Em nota, o Rock in Rio afirma ainda que as atrações estão com negociações avançadas e há previsão de anúncios ainda no primeiro semestre.

Não foram divulgados artistas da programação, mas entre os nomes confirmados anteriormente estavam Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth e Sepultura em uma dobradinha com a Orquestra Sinfônica Brasileira, no palco Mundo, e Living Colour com o guitarrista Steve Vai, no palco Sunset. O DJ Alok também figurava na lista.

A venda de ingressos no Brasil começaria em 9 de março com a disponibilização do Rock in Rio Card, que garante entrada no festival antes mesmo de todas as atrações serem conhecidas, mas também foi adiada e deve ter início ainda em 2021.

A última edição do Rock in Rio da capital fluminense reuniu atrações como Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Seal, Emicida, Anitta e Imagine Dragons.

Em Portugal, para a próxima edição, já estavam confirmados nomes como Foo Fighters, Post Malone, Black Eyed Peas, The National, Liam Gallagher e Camila Cabello.

Entre os brasileiros, Anitta, Ivete Sangalo, Iza, Ney Matogrosso, Projota e Giulia Be já haviam sido anunciados.