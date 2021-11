Roblox volta a funcionar após três dias fora do ar

Em 2015, a plataforma contava com apenas 5 milhões de jogadores mensais. Mas no final de julho deste ano, já somavam 62 milhões -sendo 8 milhões deles só na América Latina.

O Roblox é uma plataforma de jogos com a qual alguns adolescentes estão ganhando milhões e que superou, neste ano, o número de usuários do popular "Minecraft", segundo a BBC Brasil.

Outro usuário da plataforma comentou que foram as piores 72 horas da vida dela. " Acordei hoje tentando entrar no Roblox, mas o site estava fora do ar, tive um grande ataque de pânico. Não pude nem dormir... Estou tão quebrado com coração partido. Roblox é meu jogo principal!"

Mesmo com a volta da plataforma de jogos, os internautas reclamaram da demora. "Dê às pessoas o roblox grátis para lidar com sua bagunça. É assim tão fácil ou você perderá jogadores", escreveu um internauta.

"Roblox está online novamente. Obrigado novamente por sua compreensão e apoio. Nosso CEO, David Baszucki, compartilhou uma atualização sobre a interrupção e as medidas tomadas para resolvê-la", diz a mensagem na conta oficial da empresa no Twitter.

