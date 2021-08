Robin, ajudante do Batman, assume ser bissexual em nova edição de quadrinho

Em seguida, ele reflete sobre o significado daquela ocasião. "As pessoas ficam me perguntando o que eu quero. Mas eu não conseguia entender. O que quer que fosse, sempre parecia fora de alcance. Até agora”, diz Drake.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tim Drake, um dos vários jovens a lutar sob a identidade de Robin nos quadrinhos, assumiu sua bissexualidade na sexta edição de "Batman: Urban Legends", publicada nesta terça. O ajudante do Batman tem essa percepção após participar de uma luta para proteger um —até então— amigo, Bernard Dowd, dos monstros do caos.

