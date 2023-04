Roberto de Carvalho mostra reação de Rita Lee com homenagem no Altas Horas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Roberto de Carvalho, 70, compartilhou com os fãs a reação de Rita Lee, 75, com a homenagem recebida no Altas Horas (Globo), exibido na noite de sábado (15). Nas imagens, a cantora aparece sorridente enquanto acompanha um trecho do programa de Serginho Groisman, 72.

"Muito bom! Viva o rock'n'roll, viva Rita Lee!", diz o apresentador no vídeo. Em resposta à publicação na rede social, Groisman ainda mandou mais um recado para o casal. "Rita e Roberto, todo o amor do mundo para vocês!", escreveu.

Carvalho ainda publicou um pequeno trecho da apresentação de Manu Gavassi, 30, cantando "Esse Tal de Rock and Roll" na atração. "Que honra participar dessa celebração! Um beijo em você e na Deusa mór", disse ela nos comentários. Vários famosos, de diversas áreas, curtiram as publicações. Entre eles, Roberta Miranda, Astrid Fontenelle e Boninho.

A edição especial do Altas Horas contou com a participação de nomes como Luísa Sonza, Tiago Iorc, Zezé Motta, Paula Toller, Fernanda Abreu, Paulo Ricardo, Céu, Tico Santa Cruz e Tom Zé. Todos apresentaram músicas que fizeram sucesso na voz da homenageada.

Reclusa desde que começou a tratar um câncer de pulmão, em 2021, Rita assistiu à gravação em tempo real, de casa. Em fevereiro, Rita passou nove dias internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O filho dela, Beto Lee, esteve presente e tocou com a banda que acompanhava a mãe até a roqueira se aposentar, em 2012.

A roqueira foi a primeira artista a se apresentar no Altas Horas, quando o programa estreou no ano 2000. Além da homenagem musical, Serginho Groisman anunciou que um dos palcos da atração ganharia o nome dela. Outro palco do programa já é batizado com o nome de Milton Nascimento, além de uma rampa que recebeu o nome de Zeca Pagodinho.