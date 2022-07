Roberto Carlos perde a paciência e pede para fã calar a boca em show no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Roberto Carlos, 81, perdeu a paciência com um fã que estava na fila do gargarejo de seu show no Qualistage, no Rio de Janeiro, na quarta-feira (13). O fã gritava tanto por atenção que o rei interrompeu a clássica canção "Como é Grande o Meu Amor Por Você" para mandar ele calar a boca.

Durante a apresentação do cantor, um rapaz gritava o tempo todo: "Minha mãe tá aqui, ó". Irritado, Roberto Carlos aproveitou a pausa na melodia da música, afastou a boca do microfone e falou: "Cala a boca, porra".

Procurada pela reportagem, a assessoria do cantor explicou que durante o show uma mulher segurando um urso de pelúcia grande e um homem com um buquê levantavam toda hora para tentar entregar os presentes para o rei. Mas ele não está pegando presente e nem recebendo fãs no camarim devido à pandemia de Covid.

Segundo a assessoria do cantor, presentes que os fãs deixam em cima do palco o assistente, que entrega as rosas para o rei, recolhe. Mas o cantor não pega mais os mimos deixados pelos fãs como antigamente devido à pandemia.

Em junho, Roberto Carlos contraiu Covid mesmo seguindo todos os protocolos de segurança desde o início da pandemia. Ele teve vários shows cancelados.