Roberto Carlos faz show em Guarulhos em agosto; saiba como comprar ingressos

Em julho, Roberto Carlos passou pela capital paulista, com duas apresentações no Vibra.

Os ingressos custam R$ 600 para cadeirantes, e há ainda disponível o setor amarelo, com entrada a R$ 980, e o setor rosa, que custa R$ 1.200. Todos os ingressos estão sendo vendidos no site Eventim.

O artista fez uma turnê nos Estados Unidos no ano passado e passou por diversas cidades brasileiras cantando seus maiores sucessos. Agora, o rei fará o público se emocionar cantando "Jesus Cristo", "Como é Grande o Meu Amor por Você" e sua versão do clássico "Evidências".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Roberto Carlos, ídolo da canção brasileira, faz show no dia 31 de agosto em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. A apresentação ocorre no Internacional Eventos Guarulhos e ainda restam ingressos para alguns setores.

