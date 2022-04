Robbie Amell entra para elenco da série 'The Witcher' na terceira temporada

Outras novidades no elenco são Meng'er Zhang, que viverá uma humana adotada pelas dríades da floresta Brokilon; Christelle Elwin, que será integrante de uma gangue de adolescentes desajustados que roubam dos ricos; e Hugh Skinner, que vai dar interpretar Radovid, o irmão playboy do rei Vizimir.

"A lealdade de Gallatin ao seu povo acaba o levando a uma rota de colisão com Francesca em busca do poder", diz o texto sobre a feiticeira elfa vivida por Mecia Simson na série.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Robbie Amell, 33, será um dos novos integrantes do elenco da série "The Witcher" na terceira temporada. O anúncio da entrada do ator, conhecido por papéis em séries como "The Tomorrow People" e "The Flash", foi feito pela Netflix nesta quinta-feira (14).

