Rita Lee recebe alta hospitalar e vai para casa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rita Lee recebeu alta e está em casa. A informação foi dada por Roberto de Carvalho, músico e marido da cantora, que publicou nas redes sociais uma foto da artista em casa neste sábado (4).

O registro é o primeiro de Rita Lee depois de sua internação no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde estava desde a noite do dia 23 de fevereiro para o tratamento de um câncer no pulmão.

Além de Roberto, João Lee, filho do casal, compartilhou a publicação com empolgação de ver a mãe melhor. "Bem-vinda em casa", escreveu em língua inglesa.

No último sábado (25), Roberto escreveu nas redes sociais que a internação era parte do processo de recuperação da doença da cantora de 75 anos, o qual foi diagnosticado em maio de 2021. Segundo o músico, ela estava bem e "se fortalecendo", ciente de que a passagem pelo hospital fazia parte de exames de monitoramento e terapia.

A situação evoluiu bem. No dia 1° de março, João Lee mostrou Rita Lee tomando sorvete em postagem no seu perfil no Instagram, voltando a garantir que ela estava bem.