Rita Lee, Glória Maria, Tina Turner, Matthew Perry: relembre quem nos deixou em 2023

No final de outubro, Matthew Perry deixou os fãs de "Friends" dilacerados após sua morte repentina, aos 54 anos. A lista, infelizmente, é longa. Mas as lembranças são felizes. Relembre outras personalidades que nos deixaram ao longo de 2023 na galeria acima.

Nos meses que antecederam sua morte, fãs a acompanharam pelos posts amorosos de Roberto de Carvalho no Instagram, que continuou a homenagear a esposa após a sua morte. Mensagens apaixonadas eram postadas dia após dia por seus fiéis admiradores. Rita foi velada no Planetário do Ibirapuera, cercada de amigos e família e sem políticos, assim como queria.

Ainda não era nem Carnaval quando Glória Maria nos deixou. Mãe de Maria, 15, e Laura, 14, a jornalista enfrentou um câncer de pulmão, e morreu em 2 de fevereiro, deixando o Brasil inteiro de luto. Em 8 de maio, outro baque: à rainha do telejornalismo brasileira se juntou a Rainha do Rock, Rita Lee, também vítima de um tumor, este apelidado de 'Jair" (por que será?), numa tirada que é a prova de que o sarcasmo e o bom humor a acompanharam até o fim.

