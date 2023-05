Rita Lee foi presa durante a ditadura e teve sua casa invadida, relembra advogado

"Eu sou do tempo da ditadura. Vocês pensam que eu tenho medo?", ela reagiu. "Esse show é meu, as pessoas estão me esperando cantar. Não a gracinha de vocês. [Tudo isso] Por causa de um 'baseadinho'? Cadê o baseadinho para eu fumar aqui agora?"

Mas ela, no fim das contas, cumpriu pena em prisão domiciliar. O juiz da 20ª Vara Criminal também a sentenciou a pagar uma multa no valor de 50 salários mínimos. Rita nunca mudou sua versão da história -a cantora sempre afirmou que a maconha encontrada em sua casa fora plantada pela polícia, pois ela estava grávida e, por isso, tinha deixado de consumir drogas.

Rita tinha 28 anos e estava grávida de três meses de Beto, seu primeiro filho com o músico Roberto de Carvalho. Durante os oito dias em que ficou em cárcere, ela recebeu visita de Elis Regina -que confrontou os policiais a respeito da aparência abatida da cantora- e escreveu uma carta ao parceiro, na qual dizia-se em paz com os possíveis parto na prisão e o término da relação.

