Rita Lee escreveu caderno de tweets à mão, diz filho, que prepara obras póstumas

No próximo dia 22, o Dia de Santa Rita de Cássia, chega às lojas "Rita Lee: Outra Autobiografia", um complemento a "Autobiografia", de 2016. Ambas as publicações são editadas pela Globo Livros.

João contou ter encontrado um caderno com tweets escritos à mão pela cantora, com seu senso de humor característico. Disse ainda que está sendo discutida uma versão expandida da exposição sobre a trajetória de sua mãe que ocorreu no Museu da Imagem e do Som em 2021. Os projetos serão anunciados nos próximos meses.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.