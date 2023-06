Rihanna grávida é estrela de primeira campanha do rapper Pharrell Williams para a Louis Vuitton

O cantor de "Happy" assumiu o cargo em fevereiro de 2023, após a morte de Virgil Abloh. O artista já tem experiência no ramo da moda. Ele é fundador da marca Billionaire Boys Club, que nasceu em 2003, e já fez parcerias com a Louis Vuitton.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gravidíssima Rihanna colocou a barriga de sua segunda gestação para jogo na nova campanha da Louis Vuitton. A coleção é de autoria do rapper Pharrell Williams e é a estreia do cantor como diretor criativo masculino da marca.

