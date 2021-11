Rihanna é nomeada heroína nacional de Barbados em cerimônia que oficializa a república no país

Segundo informações da AFP, agora a república será governada por Sandra Mason, governadora-geral do país, após sua eleição no dia 21 de outubro. "Eu, Sandra Prunella Mason, juro ser fiel e manter verdadeira lealdade a Barbados de acordo com a lei, com a ajuda de Deus", declarou a nova presidente em seu juramento.

Barbados era independente do Reino Unido desde 1966, mas apenas nesta segunda oficializou a transição de monarquia para o governo republicano, fazendo com que a Rainha Elizabeth 2ª deixasse a posição de chefe de Estado da ilha.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) A cantora e empresária Rihanna, 33, foi nomeada heroína nacional de Barbados durante uma cerimônia, nesta segunda-feira (29), que oficializou o rompimento da ilha do Caribe com a coroa britânica após cerca de 400 anos.

