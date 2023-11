Rico Melquíades, campeão de A Fazenda 13, é internado às pressas com dores na coluna

"Voltei, quer queiram vocês, quer não. Gostou, tá gostado. Não gostou, problema de vocês. Gente, confesso a vocês que estou ansioso, nervoso. De ontem pra hoje, já tomei tanto calmante. Eu fico pensando muito no que as pessoas vão comentar e estão comentando. Não estou preparado psicologicamente, já confesso a vocês", disse na ocasião.

Melquíades é conhecido por sua presença nas redes sociais e, recentemente, compartilhou sua experiência de passar por cinco cirurgias plásticas. No dia 29 de outubro, ele revelou os resultados das intervenções em suas redes sociais e expressou ansiedade e nervosismo em relação às reações do público.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Rico Melquíades, vencedor de A Fazenda 13 (Record), enfrentou um susto na manhã desta segunda-feira (6). De acordo com um comunicado divulgado pela equipe do influenciador, em suas redes sociais, ele foi levado ao hospital após acordar sentindo dores intensas na região da coluna e rins.

