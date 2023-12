Ricky Gervais critica petição parar tirar piada de seu novo stand-up na Netflix

O co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, defendeu Gervais e Dave Chappelle —que também fez piadas consideradas transfóbicas no show "The Closer", de 2021— dizendo que comediantes "ultrapassam a linha de vez em quando".

Gervais falou à BBC sobre os críticos de seu novo stand-up. "Eles têm o direito de odiar. Eles têm o direito de não ir ao show, mas isso não vai me impedir de fazer o que amo, e não vou parar em detrimento de todas as outras pessoas que amam. Ninguém é obrigado a assistir."

A petição contra Gervais e a Netflix é organizada por Anna Villa, que se descreve como mãe de uma criança que "lutou contra o câncer". "A recente esquete de Ricky Gervais na Netflix, onde ele se refere a crianças gravemente doentes como 'carecas', não é apenas desrespeitosa, mas também profundamente dolorosa", escreveu Villa no texto do abaixo-assinado.

"Posso me apresentar para um milhão de pessoas e não receberei uma reclamação. Assim que o show vai para a Netflix ou assim que alguém escreve que é ofensivo, as pessoas dizem: 'Ah, isso é ofensivo'. Não ouviram a piada, não estavam lá. Ignore-as. Não contam, não têm efeito sobre mim. São incomodadores."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um abaixo-assinado na plataforma Change.org acumula assinaturas de cerca de 12 mil pessoas que pedem a remoção de um trecho do novo especial do comediante Ricky Gervais, "Armageddon", segundo a revista Variety. Com lançamento previsto para esta segunda-feira (25) na Netflix, o stand-up contém piadas em que o humorista chama crianças com doenças terminais de "carecas".

