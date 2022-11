Richarlison já doou camisa autografada para ajudar a pagar cirurgia de homem

O Brasil ganhou da Sérvia por 2 x 0, com dois gols feitos por Richarlison, aos 17 e 27 minutos do segundo tempo. Após o jogo, o atacante virou um Boneco de Olinda e recebeu elogios da rainha dos baixinhos, a cantora Xuxa Meneghel.

Na época, o atacante ofereceu doar uma camisa autografada para ser sorteada e assim ajudar a arrecadar o valor para a operação. No Twitter, Laryssa, dona de uma página dedicada para a cantora e atriz Anahi, relembrou a história e mostrou prints da conversa com o capixaba.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Autor dos dois gols que deram a vitória ao Brasil na estreia da Copa do Mundo, o jogador Richarlison virou assunto nas redes sociais -mas, por um bom motivo. Após o jogo contra a Sérvia nesta quinta (24), uma das histórias que bombou foi a ajuda que ele deu para pagar a cirurgia de um homem com doença de Parkinson, no ano de 2017.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.