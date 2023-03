Ricardo vence a Prova do Anjo da Semana do 'BBB 23'

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A casa do BBB 23 tem um novo Anjo da semana: Ricardo Camargo. O biomédico foi quem venceu a dinâmica realizada na tarde deste sábado (25) e ficou com o colar da proteção. O que ele e os outros participantes ainda não sabem é que o poder era autoimune. O brother acabou garantido a permanência no programa por mais uma semana.

Não participaram da dinâmica: a Líder Sarah Aline e a dupla Fred Nicácio e Larissa Santos. Os dois foram escolhidos pelo público para voltarem ao reality depois da Casa do Reencontro e, conforme o apresentador Tadeu Schmidt já tinha anunciado, os brothers não participariam das dinâmicas da semana.

A disputa consistia em todos os competidores teriam que procurar e encontrar cards, com algumas instruções, que estavam espalhados em uma piscina de bolinhas. A cada rodada uma participante, que não encontrasse o card, estaria eliminado. A primeira a deixar a prova foi Bruna. Gabriel, que tirou o card de eliminar alguém, já desclassificou Aline.

Na segunda rodada, Domitila conquistou o card que concedia o poder de eliminar alguém e a pessoa escolhida foi Amanda. Na terceira rodada, Ricardo decidiu eliminar Gabriel Santana. Na penúltima rodada da dinâmica, Cezar Black não encontrou nenhum card e deixou a prova.

Ricardo acabou vencendo a prova e ainda teve o poder de escolher uma dupla para cumprir o Monstro da semana e ele apontou Bruna Griphao e Larissa. As duas sisters vão se revezar à beira de um "lago" no gramado, enquanto uma estiver "pescando peixes" a outra estará com uma rede de pesca podendo andar pela casa.