Ricardo Alface é o 17º eliminado do BBB 23 com 68,86% dos votos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com 68,86% dos votos, Ricardo foi o décimo sétimo eliminado do BBB 23 (Globo). O biomédico disputava a permanência no programa com Larissa.

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou no discurso: "Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 4. Olha que incoerência. Alface, uma verdura não era tão falada desde a época do Popeye. Decidi pegar essa característica do Alface para falar da Larissa. Que referência que o Alface falaria da Larissa? Fênix (...) voltou eliminada e voltou ao programa mais forte. Olha que situação curiosa (...) O que mudou para isso acontecer?"

"Voltar ao jogo com tanta informação é injusto? O que a Larissa fez? Voltou para fazer o Deserto invencível (...) Mas, o Ricardo nunca foi marítimo. Ele é o cavaleiro solitário (...) Para falar do Alface, ele já trouxe tantas... falou de Mestre dos Magos a Roberto Carlos (...)"

"No futuro, quem vai ser usado como referência é você, Ricardo. Modo Alface. Ser como ninguém, protagonizar cenas inesquecíveis, entregar a vida, sem medo, jamais se esconder...procurar o jogo como ninguém (...) Despertar afeto pelo que é mais importante (...) É um artista liso. Porque esse caos, esse nervosismo esconde uma pureza. Quem um dia alguém disse que você não ia ser nada na vida já engoliu (...)".

"Cristiano Ronaldo, Zico, o que esses craques têm em comum? Não venceram a Copa do Mundo".

Tadeu avisa que Ricardo é o eliminado da noite, com 68,86% dos votos.