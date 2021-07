Reynaldo Gianecchini deixa a Globo após mais de 20 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Reynaldo Gianecchini, 48, não faz mais parte do time de contratados da Globo. Como vem ocorrendo com diversos astros do elenco da emissora, ele não teve seu contrato renovado e está disponível para trabalhar em outros canais ou plataformas de streaming.

A informação foi confirmada pela Globo à reportagem nesta quarta-feira (7). No entanto, a emissora afirma que o ator tem as portas abertas e que poderá aparecer em futuras produções da casa, com contrato por obra (ou seja, apenas para fazer um trabalho específico).

"A Globo, em sintonia com as transformações pelas quais passa o mercado, vem adotando novas dinâmicas de trabalho com seus talentos", diz o canal em comunicado. "A não renovação de um contrato não significa o final de uma parceria."

"Ao contrário, o novo modelo de gestão de talentos permite que essa parceria seja renovada em muitos outros formatos e projetos futuros", continua. "Reynaldo Gianecchini tem abertas as portas da empresa para futuros projetos em nossas múltiplas plataformas."

Gianecchini estreou na Globo em "Laços de Família" (2000), reprisada recentemente na sessão Vale À Pena Ver de Novo. Ele fazia o papel do médico Edu, que se envolvia com Helena (Vera Fischer) e depois com a filha dela, Camila (Carolina Dieckmann).

Na emissora, ele também participou de sucessos como "Esperança" (2002), "Mulheres Apaixonadas" (2003), "Da Cor do Pecado" (2004), "Belíssima" (2005) e "Verdades Secretas" (2015). O último papel dele foi em "A Dona do Pedaço" (2019), na qual ele interpretava Régis.

O ator ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto. Ele se junta a diversos nomes que também não tiveram seus contratos renovados nos últimos tempos, desde medalhões como Antônio Fagundes até nomes da nova geração, como Bruna Marquezine.