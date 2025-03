Restaurantes do RS celebram churrasco gaúcho com toque contemporâneo

PORTO ALEGRE E PELOTAS, RS (FOLHAPRESS) - Dois dos restaurantes do grupo gaúcho foram batizados em homenagem à Guerra dos Farrapos (1835-1845), momento marcante na história do Rio Grande do Sul.

O 20Barra9, em Porto Alegre, celebra a data da declaração da república rio-grandense, 20 de setembro, proclamada pelos insurgentes. Já o 1835 Carne e Brasa, em Canela, faz referência ao ano em que o movimento começou. As duas casas têm em comum a celebração de tradições gaúchas com toques contemporâneos.

Com três unidades na capital gaúcha (Pontal, Moinhos de Vento e shopping Iguatemi), o 20Barra9 tem como atração principal os cortes preparados na churrasqueira a lenha.

O restaurante oferece entradas como o matambrito de porco na brasa com limão-siciliano e farofa da casa (R$ 49) e o croquete do 20, feito com carne assada na parrilla acompanhado de molho barbecue (R$ 34).

O serviço do local é atencioso, com uma equipe que sabe guiar os clientes na escolha dos pratos e nas harmonizações com o cardápio de vinhos da casa.

Entre as carnes mais pedidas estão o entrecôte (R$ 115) e o vazio para duas pessoas (R$ 149), que podem vir acompanhados do arroz de tutano com foie gras dos Pampas (R$ 49).

Outra boa opção de guarnição são as cenouras na brasa à la José Ignácio (R$ 49), servidas com molho romesco (à base de pimentão e tomate), colheradas de queijo quark (branco e fresco) defumado e amendoim.

Na ala das sobremesas, destaca-se o duo de pudim (doce de leite e leite condensado; R$ 24), uma criação da chef Carla Pernambuco, fundadora do restaurante Carlota, em São Paulo, e consultora do grupo.

A unidade de Moinhos de Vento do 20Barra9 conta com uma carta de vinhos própria, com ênfase em rótulos locais. Às terças-feiras, a rolha é livre.

Marcio Callage, um dos sócios do Mandabrasa, diz não ter problema em atender o pedido dos frequentadores sobre o ponto da carne, incluindo aqueles que pedem um corte bem passado -o pavor dos puristas.

"A hora da refeição, de estar à mesa, deve ser um momento feliz e de satisfação plena. Não tiramos isso de nossos clientes. Trazemos a carne no ponto solicitado", diz.

EM MEIO À SERRA GAÚCHA

Após uma breve pausa em suas atividades, o restaurante 1835 Carne e Brasa reabriu suas portas.

Agora, ocupa um novo espaço dentro do complexo do hotel Kempinski Laje de Pedra, em Canela (RS), em meio à vegetação nativa da Serra Gaúcha.

O salão de 1.000 m² é aconchegante, com longas mesas de madeira. Bancos e cadeiras estofados ocupam as áreas mais amplas, enquanto sofás e poltronas criam cantos mais reservados.

Projetada com acabamento em vidro, a cozinha aberta permite que os clientes observem de perto o trabalho do chef Brenno Araújo e dos outros cozinheiros.

Destaques do menu inclui o beef tea (R$ 29), um caldo intenso de carne com especiarias. Ele prepara o paladar para os pratos principais, a exemplo do vazio gran reserva (R$ 274; para duas pessoas) e o prime dry age, maturado por 30 dias (R$ 374). Outras opções a considerar são a pot pie, espécie de torta crocante, feita com costelão assado por 12 horas (R$ 139) e o arroz de carreteiro da casa (R$ 95).

Dividida entre rótulos regionais, clássicos e contemporâneos, a carta de vinhos do restaurante destaca microproduções gaúchas e de outras regiões do Brasil. Neste mês, o grupo inaugura a Adega 1835, que promoverá degustações de rótulos das regiões vitivinícolas gaúchas.

A coquetelaria do restaurante é assinada pelo mixologista Jean Ponce, do Guarita Bar, em São Paulo, que cria drinques autorais para harmonizar com os pratos do cardápio.

Uma das opções de sobremesa é o sagu 1835 (R$ 49), feito com chocolate branco e finalizado com morangos grelhados e tuille (uma espécie de massa fina e crocante) de mel de Cambará do Sul, outra homenagem à culinária tradicional gaúcha.

Já o vulcão de bergamota (R$ 45) tem como base um bolo da fruta tradicionalmente consumida na região, macio e úmido, que esconde um interior cremoso. No momento em que o garçom corta o bolo, o recheio quente escorre. A sobremesa é acompanhada por uma bola de sorvete de iogurte com frutas vermelhas.

COMIDA DE RUA

A operação mais nova do grupo Mandabrasa é o De Rua, com uma proposta mais casual. Fica no parque Pontal, próximo ao shopping de mesmo nome.

Com influências internacionais, traz desde o cachorro-quente americano até o bao asiático. Tem também pastel, hambúrguer smash e pizza. Todos os itens do cardápio foram pensados para comer com as mãos.

Depois do endereço no Pontal, outras duas unidades estão programadas para inaugur no teatro Túlio Piva e no auditório Araújo Viana, no parque da Redenção.

20BARRA9

Shopping Iguatemi - av. João Wallig, 1.800 - Bairro Passo D’Areia, Porto Alegre.

Seg. a qui., das 11h30 às 15h e das 18h30 às 22h30. Sex., sáb. e feriados, das 11h30 às 22h30. Dom., das 11h30 às 22h

Pontal - av. Padre Cacique, 2.893 - Cristal, Porto Alegre.

Ter. a qui., das 11h30 às 15h e das 17h às 23h. Sex., sáb., dom. e feriados, das 11h30 às 23h

Moinhos de Vento - r. Dinarte Ribeiro, 214 - Moinhos de Vento, Porto Alegre.

Ter. a qui., das 11h30 às 15h e das 18h30 às 23h. Sex., sáb., dom. e feriados, das 11h30 às 23h. @ 20barra9

1835 CARNE E BRASA

Hotel Kempinski Laje de Pedra - R. das Flores, 222, Canela (RS).

Seg. a dom.: 11h30 às 22h. @ dezoito35

DE RUA

Parque Pontal - R. Oswaldo de Lia Pires, S/N, Porto Alegre