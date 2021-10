'Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City' tem trailer divulgado

Na trama, o êxodo da gigante farmacêutica Umbrella Corporation deixa a cidade de Raccoon, no meio-oeste americano, quase abandonada, porém com um "grande mal fermentando abaixo da superfície". Os habitantes da cidade terão de trabalhar juntos para sobreviver.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O trailer do filme "Resident Evil: Bem-Vindo a Raccoon City" foi divulgado nesta quinta (7). A produção, que já teve sua estreia adiada algumas vezes por causa da pandemia, deve chegar aos cinemas americanos no dia 24 de novembro.

