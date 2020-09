Repórter de afiliada da Globo cai em rio durante entrada ao vivo em telejornal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O telejornal Tem Notícias, da TV Tem, afiliada da Globo na região de São José do Rio Preto (interior de São Paulo), teve um momento inusitado nesta segunda-feira (7). Durante uma entrada ao vivo, o repórter André Modesto se desequilibrou e caiu dentro do rio Grande.

Modesto explicava que, por causa da falta de chuvas, a usina hidrelétrica de Marimbondo, no município vizinho de Icém, estava com o nível tão baixo que as pedras tinham ficado visíveis.

Ele começou a falar com a apresentadora Nilessa Tait justamente sentado em uma pedra dentro do rio. Ao se levantar, ele se desiquilibrou e acabou caindo nas águas do rio.

"Opa, eita! É pedra, é assim mesmo... Sabia que iria acontecer", disse no momento da queda. "Tem muita pedra por aqui justamente porque o rio baixou bastante. Por isso, olha só onde eu estou. A gente consegue observar que ele está bastante seco."

Após exibir a reportagem feita por Modesto, o jornalista voltou a entrar ao vivo e afirmou não ter se ferido. "Está tudo bem comigo aqui", disse. "Mas a gente sabe que está calor, eu só estava refrescando aqui os meus pés."