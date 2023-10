Repórter da Globo é assaltada ao vivo em frente à estação da Luz, em São Paulo

Ela falava sobre o uso dos ônibus do sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) em frente à estação da Luz, no centro da capital paulista, quando o sinal foi interrompido. "Acho que caiu o telefone da Bia", disse Sabina Simonato.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A repórter Beatriz Backes foi assaltada durante uma transmissão ao vivo na manhã desta sexta-feira (20), no SPTV (Globo). A jornalista noticiava os transtornos na capital após uma falha prejudicar a circulação de trens da linha 1-Azul do metrô de São Paulo.

