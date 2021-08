Repórter da Globo dá mortal ao vivo em jornal e dedica à Rebeca Andrade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O repórter da Globo Diego Haidar impressionou os telespectadores do jornal RJTV nesta segunda-feira (2) ao revelar que treinava ginástica artística em sua adolescência, e fazer um exercício durante a transmissão ao vivo. "Fica aí um incentivo para o esporte", diz ele, "dedico para a Rebeca".

Haidar então fez um salto com mortal no ginásio, e afirmou: "é tipo andar de bicicleta, fazer mortal. Só que você precisa estar com o corpo em dia". Nas redes sociais, internautas se divertiram com o exercício do jornalista e querem ele nas Olimpíadas de Paris, em 2024.

"O repórter Diego Haidar ao vivaço galera! Partiu Paris 2024!", escreveu uma. "Eu não sei dizer se o melhor dessa matéria do RJTV foi o desempenho do Diego Haidar ou a reação da Mariana Gross e Priscila Chagas", escreveu outra falando sobre as apresentadoras do jornal, que ficaram chocadas.

"Gente o Diego Haidar é ginasta. Muito legal descobrir isso ao vivo", escreveu uma terceira. "Estamos em choque e não é um surto coletivo! Nós vimos um repórter fazendo movimentos de ginástica artística ao vivo", pontuou outra.

Em seu Instagram, o jornalista compartilhou um vídeo fazendo um mortal na última quinta-feira (30). "Um #tbt olímpico, cravado, pré-pandêmico, pré-pança", escreveu na legenda, com a hashtag que significa "throwback thursday" ou "quinta-feira do retorno" em português.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 foram históricas para a ginástica artística brasileira. A atleta Rebeca Andrade, 22, conquistou duas medalhas, uma de ouro na prova do salto, outra medalha de prata no individual geral de ginástica artística, ao som da música "Baile de Favela" (2015).