Repórter da Globo chora com medalhas de Rebeca Andrade e Flávia Saraiva

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O repórter Guilherme Pereira, correspondente esportivo da Globo na Europa, não se conteve e chorou ao vivo no SporTV, durante as transmissões das finais da ginástica artística neste domingo (8).

Pereira chorou ao ver Rebeca Andrade e Flávia Saraiva com suas medalhas conquistadas no solo. Andrade ganhou a prata e Saraiva ficou com o bronze, perdendo apenas para Simone Biles. Elas também conseguiram classificação para as Olimpíadas durante a semana.

Não foi a primeira vez que ele se emocionou ao vivo. No Roland Garros, no mês de maio, ele se emocionou com Bia Haddad Maia chegando a semifinal do torneio de tênis.

"Queria aqui encerrar a nossa transmissão. É uma transmissão especial para mim. Toquem daí... Eu disse para vocês que eu sou chorão, né? Vocês são um exemplo para o nosso país. Parabéns", disse Pereira.

"Pode chorar, pode chorar!!", brincou Rebeca, dando um abraço no repórter. "Tem que chorar mesmo, Guilherme!", disse, também emocionada, a narradora Natália Lara, que comandava a transmissão.