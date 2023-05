Repórter da Globo chora ao receber suposto recado de avó falecida durante reportagem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Mateus Luz, repórter do programa É de Casa (Globo), se emocionou ao vivenciar um contato com sua falecida avó durante uma reportagem exibida neste sábado (13) sobre aparições de espíritos no edifício Copan, em São Paulo. Uma caçadora de fantasmas que participou do programa surpreendeu o jornalista ao descrever características e transmitir um suposto recado da avó dele.

Dois especialistas do grupo "Caça Fantasmas Brasil" acompanharam o repórter na visita ao Copan -um deles é a investigadora paranormal Rosa Maria Jaques, que, desde os seis anos de idade, sente a presença e conversa com espíritos. Durante a reportagem, moradores relataram aparições de vultos e fantasmas no edifício, que foram aos poucos desvendados e descritos por ela.

Rosa também explicou a diferença entre fantasma e espírito: o primeiro tem materialização, enquanto o segundo aparece para "dar o recado", nas palavras dela. Antes de terminar a gravação, o jornalista teve uma "pequena surpresa", como ele mesmo descreve, com um dos recados identificados por Rosa. "Ela descreveu minha avó", disse Luz. "É surreal. A gente não sabe de onde vem, mas ela descreveu minha avó. É muito louco."

A gravação, então, mostra o momento em que Rosa perguntou ao repórter: "Tu perdeu alguém não faz muito tempo, né?", ao que ele concordou com a cabeça. "E essa pessoa te olhava com tanto carinho, com tanto amor", complementou a caçadora de fantasmas, que também imitou a risada da avó do jornalista. "Ela também está aqui. Mas ela só veio dizer: 'Não tenha medo, eu estou te protegendo'."

Rosa ainda aparece na reportagem conversando com a avó do repórter, enquanto ele chora ao fundo. "Tu achava ele bonito? É, ele é um moço bonito mesmo", disse a investigadora paranormal.