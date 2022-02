Renata Kuerten assume Esquadrão da Moda disposta a deixar sua marca

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nova temporada do Esquadrão da Moda (SBT) estreia neste sábado (19) sob novo comando. A modelo e apresentadora Renata Kuerten, 33, chega pronta para mostrar todo o seu conhecimento de quase 20 anos de passarela. Segundo ela, substituir Isabella Fiorentino, 44, e Arlindo Grund, 47, tornou a tarefa de criar seu próprio formato mais desafiadora, mas não menos interessante.

"O Arlindo e a Isa me ligaram e eu tenho a bênção dos dois. Isso é o que importa", diz ela em conversa com a imprensa realizada no início da semana e da qual o F5 participou. "As comparações vão acontecer, mas é um outro programa. Vamos querer manter a atração sempre subindo e faremos de tudo para melhorar", reforça Kuerten.

Diretor artístico do SBT, Fernando Pelegio explica que Arlindo e Isabella deixaram o reality por motivos pessoais. "Eles estão em outro momento de vida e não quiseram ou puderam dedicar tempo ao Esquadrão. Temos muito o que agradecer. Se o programa é sucesso é também pelo trabalho deles."

O reality está no ar há 12 anos e em todos eles o antigo casal ficou à frente. Agora, Renata quer dar a sua marca. "Creio que de primeiro impacto, [o novo comando da atração] vai assustar as pessoas, não sei se vão gostar de nós, mas vamos conquistando a todos com nossa personalidade. Não vamos copiar ninguém", afirma.

No comando do Esquadrão também estará mais um estreante, o estilista das estrelas e famoso criador de vestidos de casamento há 25 anos Lucas Anderi, 42, que na emissora já havia participado de episódios do Fábrica de Casamentos. Agora, ele deixa o posto de colaborador para encarar o de apresentador.

"Faz parte de um sonho de infância. É uma honra seguir com um projeto consolidado. Temos a obrigação de fazer melhor. Tomara que a gente consiga. Com a Renata tem sido uma sintonia boa e a gente se diverte. Conseguimos levar isso para o pessoal de casa", garante.

Segundo ele, a fórmula para conseguir conquistar rapidamente o público está na autenticidade. "Sendo nós mesmos, divertidos. Eu sou meio ácido, falo a verdade na cara. As pessoas têm uma imagem minha de durão, mas eu acolho a participante e me uno a ela para deixá-la um mulherão empoderada", diz.

Na nova leva de episódios, a dupla especialista no mundo da moda tem como missão dar dicas para as participantes, ajudando-as a terem um guarda-roupa com conceito atual, versátil, acessível e com muito estilo. São os amigos e familiares os responsáveis por inscrever a pessoa que dará um "tapa no visual".

Cada episódio começa com câmeras escondidas para flagrar essa pessoa em seu ambiente de trabalho ou lazer. Nesse momento, os especialistas já podem traçar uma estratégia a respeito do que ela precisa melhorar, evoluir ou mesmo jogar fora no estilo que usa.

"Cada episódio tem uma temperatura. O público vai se divertir, ter raiva, se emocionar ou amar cada participante. Buscamos personagens que tenham potencial de transformação. Esses processos de mudança vão além de cabelo, figurino e maquiagem. A pessoa vira uma nova mulher", explica o diretor, Gustavo Vaccari.

O diretor afirma que o intuito não é julgar, criticar ou diminuir cada participante, mas fazê-la mudar e evoluir para ornar um estilo mais condizente com as suas principais características e exaltá-las.

No meio de uma pandemia, os episódios filmados passaram pelo que o canal chama de um rígido protocolo nos estúdios e fora deles, com testagem em massa quase que diariamente. Até mesmo as lojas que as participantes entram são fechadas apenas para a gravação.

"Apesar de o programa estar no ar há muito tempo, está sendo gratificante. O que podemos levar de novo além de moda é a nossa personalidade e muita alegria. Nesse momento de dificuldades para todos é fundamental entregar opção leve e gostosa de assistir", reforça Renata que garante que ela e Lucas quase se desidrataram de tanto chorar em determinados capítulos.

No decorrer de cada um, os consultores separam as peças que ficam e as que deverão ser doadas. Depois de todas as orientações, chega a hora de colocar tudo em prática e ir às compras. A participante tem R$ 10 mil para comprar as roupas aconselhadas pelos especialistas.

E é depois desse momento que entram em ação o cabeleireiro Rodrigo Cintra e maquiadora Vanessa Rozan. "Muitas delas têm medo de mim", se diverte Cintra, o responsável por passar a tesoura nas madeixas das personagens. "O ser humano muda durante a vida e o que fazemos é ajudar a dar a direção na nova imagem que verão no espelho", explica.

Na opinião de Vanessa, o Esquadrão também continuará a passar dicas a quem possa se identificar de maneira simples e prática. "O que fazemos é dar conselhos que pessoas podem adaptar na vida delas, seja no jeito novo de usar maquiagem ou o cabelo. É um programa que contribuiu para tirar o verniz elitista da moda e mostrar como ela te transforma sem ser algo inacessível", conclui.